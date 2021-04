CHE VITTORIA! CHE PORDENONE! STESO IL FROSINONE CON CIURRIA SUPERSTAR (Di domenica 18 aprile 2021) PORDENONE – FROSINONE 2-0 GOL: 19? pt, 22? CIURRIA. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca (40? st Vogliacco), Calò (10? st Magnino), Scavone; Zammarini; CIURRIA (40? st Biondi), Musiolik (28? st Buti?). A disp.: Bindi, Stefani, Banse, Pasa, Bassoli, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.FROSINONE (4-3-2-1): Bardi; Salvi (41? st Brignola), Brighenti, Szyminski, Zampano; Rohden (14? st Novakovich), Maiello, Carraro (1? st Tribuzzi); Ciano (1? st Millico), Kastanos; Iemmello (33? st Parzyszek). A disp.: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, D’Elia, Vitale. All. Grosso.ARBITRO: Maggioni di Lecco. Assistenti: De Meo di Foggia e Lanotte di Barletta. Quarto ufficiale: Illuzzi di Molfetta.NOTE: ammoniti Rohden, Misuraca, Calò, Musiolik, Salvi, Brignola e Tribuzzi. Angoli 1-3. ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021) PORDENONE –2-0 GOL: 19? pt, 22?. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca (40? st Vogliacco), Calò (10? st Magnino), Scavone; Zammarini;(40? st Biondi), Musiolik (28? st Buti?). A disp.: Bindi, Stefani, Banse, Pasa, Bassoli, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.(4-3-2-1): Bardi; Salvi (41? st Brignola), Brighenti, Szyminski, Zampano; Rohden (14? st Novakovich), Maiello, Carraro (1? st Tribuzzi); Ciano (1? st Millico), Kastanos; Iemmello (33? st Parzyszek). A disp.: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, D’Elia, Vitale. All. Grosso.ARBITRO: Maggioni di Lecco. Assistenti: De Meo di Foggia e Lanotte di Barletta. Quarto ufficiale: Illuzzi di Molfetta.NOTE: ammoniti Rohden, Misuraca, Calò, Musiolik, Salvi, Brignola e Tribuzzi. Angoli 1-3. ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - ZZiliani : È un peccato che domani #Ronaldo non giochi per un problema al flessore. Perchè se gli avessero detto: 'Stai fuori… - SerieA : Partita piena di emozioni quella tra @CagliariCalcio e @1913parmacalcio che vede i padroni di casa trovare la vitto… - sylvano65 : Seconda vittoria consecutiva per il @Malmo_FF, che passa sul campo dell'@bkhackenofcl il quale, invece, è ancora al… - PieroLadisa : Vittoria assolutamente meritata per Verstappen che ha dominato dall'inizio alla fine. Bravissimo anche Hamilton che… -

Ultime Notizie dalla rete : CHE VITTORIA Malinovskyi spezza l'equilibrio: goduria Atalanta e sorpasso sulla Juve L'Atalanta dopo 20 anni batte la Juve (1 - 0) e la supera, prendendosi il terzo posto in classifica. Scatto Champions. Mettiamoci anche la vittoria che nel frattempo ha proiettato il Milan a +4 e il quadro per i bianconeri è davvero fosco. Senza Ronaldo e con Dybala in campo dal 1' la Juve non riesce ad accendersi, nonostante un gran ...

Torino - Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE È dallo scorso 10 gennaio che la Roma non riesce a ottenere almeno tre risultati utili consecutivi in Serie A (un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite). Nessuna squadra ha pareggiato ...

Udinese, Pereyra: «Vittoria che dà fiducia. De Paul...» Calcio News 24 PAGELLE Lazio - Benevento: Ciro si sblocca, Tucu attivo. Parolo coast to coast REINA 6: Tutti i gol sono imprendibili. Sau la mette all'incrocio, Viola è glaciale e lo spiazza dagli undici metri. Glik non perdona, poco prima aveva salvato sulla bordata ...

MotoGP Portogallo, Rossi: "Peccato la caduta, ma posso essere fiducioso" "Con la gomma dura ed alcune modifiche sono riuscito a migliorare, ma purtroppo alla 11 ho perso l'anteriore. Tutti dovranno preoccuparsi di Marquez. Bagnaia? Molti non hanno capito il suo valore" ...

