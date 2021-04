Charles Leclerc e il grande amore per la Ferrari (Di domenica 18 aprile 2021) procede a gonfie vele. Il pilota fa parte del team ormai dal 2019. Il corridore di Monaco ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di lasciare la scuderia di Maranello e che invece spera di continuare questa avventura. In questi giorni il pilota è impegnato nel circuito di Imola dove si sta correndo il Gran Premio di Formula Uno. Leclerc-F1-: un regalo sorprendente dalla Ferrari Charles Leclerc: “Ferrari? Non la lascerei mai” Charles Leclerc ha tutta l’intenzione di giurare amore eterno alla Ferrari, scuderia di cui fa parte dal 2019. Il pilota monegasco non lascerebbe Maranello nemmeno se dovesse ricevere un’offerta allettante da altre scuderie. Il pilota ha dichiarato che sarebbe pronto a rinnovare il proprio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) procede a gonfie vele. Il pilota fa parte del team ormai dal 2019. Il corridore di Monaco ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di lasciare la scuderia di Maranello e che invece spera di continuare questa avventura. In questi giorni il pilota è impegnato nel circuito di Imola dove si sta correndo il Gran Premio di Formula Uno.-F1-: un regalo sorprendente dalla: “? Non la lascerei mai”ha tutta l’intenzione di giurareeterno alla, scuderia di cui fa parte dal 2019. Il pilota monegasco non lascerebbe Maranello nemmeno se dovesse ricevere un’offerta allettante da altre scuderie. Il pilota ha dichiarato che sarebbe pronto a rinnovare il proprio ...

