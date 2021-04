Bologna | Barrow | «Il rigore? Sapevo che Orsolini lo avrebbe realizzato»

(Di domenica 18 aprile 2021) Musaha parlato al sito ufficiale delper commentare la vittoria sullo Spezia. Le sue parole Musaha parlato al sito ufficiale delper commentare la vittoria della squadra di Sinisa Mihajlovic sullo Spezia. Le sue parole. PALACIO – «Questa è una vittoria molto importante per noi, il mister ci aveva chiesto i 3 punti a tutti i costi e noi siamo felici di averlo accontentato. Ho un’ottima intesa con Palacio, ci troviamo bene in campo, i nostri movimenti ci vengono con grande naturalezza».– «chelo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Musaha parlato al sito ufficiale delper commentare la vittoria sullo Spezia. Le sue parole Musaha parlato al sito ufficiale delper commentare la vittoria della squadra di ...... il patron rossoblù Joey Saputo torna al Dall'Ara, la squadra gli regala tre punti che sanno di tranquillità con le reti di Orsolini,e la doppietta di Svanberg, migliore in campo. Il...BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna vince 4-1 al Dall’Ara e si sbarazza della pratica Spezia. Tutto semplice per i padroni di casa che, trascinati dalla doppietta di Svanberg e dai gol di Orsolini (rigor ...Interpellato da DAZN alla fine di Bologna-Spezia, Musa Barrow, autore di un gol e un assist quest’oggi, ha risposto così sui rigori e non solo: “Io e Palacio abbiamo un bel r ...