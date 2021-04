4 tecniche infallibili per raggiungere l’orgasmo

(Di domenica 18 aprile 2021) Superficiale, in abbinamento, dondolante e a pesca. Queste sono le 4 vie del piacere femminile. Più precisamente sono le strategie che le donne utilizzano per aumentare il piacere sessuale durante la penetrazione vaginale, sia con un uomo che con un sex toy. A individuarle sono stati Devon J. Hensel, professore associato dell’Indiana University School of Medicine, e Christiana von Hippel, ricercatrice di OMGYES in uno studio pubblicato sulla rivista Plos One. L’intento dei ricercatori era quello di dare alle donne uno strumento per aiutarle a comunicare e a spiegare il loro piacere sessuale. La comunità scientifica concorda nel ritenere la salute sessuale e riproduttiva come una parte fondamentale del benessere di una persona. Attualmente, la ricerca sulla salute e sul comportamento sessuale delle donne tende a concentrarsi sulla parte del corpo o sull’oggetto che penetra o ...

pastasenzasale : Comunque le tecniche di Rudy infallibili come quando al liceo cercavo di copiare e prendevo comunque due #Amici20 - prosci8c8 : @aocosaleggi chiamasi infallibili tecniche di rimorchio -

Ultime Notizie dalla rete : tecniche infallibili

Solonotizie24

Sono questi glisegreti della nonna per cucinare il polpo in modo perfetto e farlo diventare morbido Ci sono varieche vengono utilizzate per rendere il polpo morbido, alcune ......ma ecco come fare per dare le medicine al gatto in modo facile e veloce con questi 3... Questenon sempre risultano efficaci perché il gatto è molto sensibile al sapore dei ...In questo articolo, dedicato sia a chi sa giocare, sia a chi sta imparando, sveleremo alcuni trucchi e tecniche per migliorare il proprio stile di gioco. Infatti, ecco come vincere finalmente a ...Idratanti, lucidanti e avvolgenti sono il rimedio infallibile e ancestrale per nutrire capelli spenti, sfibrati e/o trattati chimicamente. Ma oltre ad avvolgere la chioma in una piccola guaina che ne ...