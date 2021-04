Violenze ai danni di una studentessa, Ciro Grillo (e gli amici) verso il rinvio a giudizio? (Di sabato 17 aprile 2021) Il figlio di Beppe Grillo, Ciro, nei guai. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania è infatti pronta a chiedere il rinvio a giudizio per il giovane che insieme ad altri tre amici sono indagati per violenza sessuale. I quattro infatti sono accusati di aver violentato una studentessa, il 16 luglio di due anni fa, nella villa del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle in Costa Smeralda. I quattro sono stati ascoltati lo scorso giovedì ad avvenuta chiusura indagini dal procuratore Gregorio Capasso e dalla sostituta Laura Bassani. Tanto Ciro Grillo quanto gli amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria hanno respinto ogni accusa. La difesa del figlio di Grillo davanti agli ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 aprile 2021) Il figlio di Beppe, nei guai. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania è infatti pronta a chiedere ilper il giovane che insieme ad altri tresono indagati per violenza sessuale. I quattro infatti sono accusati di aver violentato una, il 16 luglio di due anni fa, nella villa del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle in Costa Smeralda. I quattro sono stati ascoltati lo scorso giovedì ad avvenuta chiusura indagini dal procuratore Gregorio Capasso e dalla sostituta Laura Bassani. Tantoquanto gliEdoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria hanno respinto ogni accusa. La difesa del figlio didavanti agli ...

