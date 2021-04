"Via ai maxi - cantieri, ecco le date" (Di sabato 17 aprile 2021) Arrivano i commissari per le grandi opere pubbliche bloccate da cavilli burocratici, veti e carte bollate. Da oggi si fa sul serio, nel senso che entra finalmente nella fase operativa, dopo due anni ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Arrivano i commissari per le grandi opere pubbliche bloccate da cavilli burocratici, veti e carte bollate. Da oggi si fa sul serio, nel senso che entra finalmente nella fase operativa, dopo due anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Via maxi "Via ai maxi - cantieri, ecco le date" Prima del disco verde dovranno passare per le forche caudine delle autorità regionali competenti, alle quali spetterà il via libera sui progetti . Inoltre, non potranno fare a meno di confrontarsi ...

Qui San Siro: dai vip alla guerriglia. Viaggio nella banlieue dei rapper ... come chiedono da anni i comitati di quartiere , una maxi operazione di sgombero degli occupanti illegali , a togliere terreno alla criminalità. Non c'è via che non sia legata a un episodio di ...

Maxi palestra, i lavori procedono Proseguono a buon ritmo i lavori di realizzazione della nuova maxi palestra (900 metri quadrati) di via Pietro Nenni, a San Lorenzo in Campo, che potrebbe essere pronta già per settembre. E’ questo l’ ...

Blitz nel covo dello spaccio Arresto e maxi-sequestro Carabinieri trovano 32 dosi di cocaina già confezionate e 40mila euro. Tutto è nato dallo strano andirivieni notato dagli inquirenti vicino a una casa ...

