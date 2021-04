Scommesse online in un bar, carabinieri scoprono un giro di puntate di quasi 54.000 euro (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre del Greco (Napoli), i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo ad ampio raggio, insieme a personale della nona direzione territoriale dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli di Napoli, hanno denunciato a piede libero due fratelli di 60 e 54 anni. Per loro l’accusa è di esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche Scommesse sportive, anche per via telefonica o telematica, riservato allo Stato. I militari dell’Arma, grazie al lavoro svolto sull’analisi dei rischi e sul monitoraggio dei flussi di Scommesse, sono arrivati ai due titolari di un esercizio commerciale in via Martiri d’Africa, dove veniva consentito ai clienti di scommettere su eventi sportivi attraverso l’utilizzo di conti di gioco intestati a se’ e a propri congiunti. I ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre del Greco (Napoli), idella locale stazione, impegnati in un servizio di controllo ad ampio raggio, insieme a personale della nona direzione territoriale dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli di Napoli, hanno denunciato a piede libero due fratelli di 60 e 54 anni. Per loro l’accusa è di esercizio abusivo e organizzazione di pubblichesportive, anche per via telefonica o telematica, riservato allo Stato. I militari dell’Arma, grazie al lavoro svolto sull’analisi dei rischi e sul monitoraggio dei flussi di, sono arrivati ai due titolari di un esercizio commerciale in via Martiri d’Africa, dove veniva consentito ai clienti di scommettere su eventi sportivi attraverso l’utilizzo di conti di gioco intestati a se’ e a propri congiunti. I ...

