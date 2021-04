Sassuolo-Fiorentina è 0-1 all’intervallo: decide un gran gol di Bonaventura (Di sabato 17 aprile 2021) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano Sassuolo e Fiorentina, terzo dei quattro anticipi di questo sabato, valido per la 31a giornata di Serie A 2020-21. Le prime chance sono per i Viola, Castrovilli al 5? impegna Consigli, al quarto d’ora è il turno di Biraghi e Ribery. I padroni di casa rispondono con Traoré, il numero 23 neroverde scalda i guantoni a Dragowski. Al 32? la squadra di Iachini passa con un grandissimo gol segnato da Giacomo “Jack” Bonaventura, dopo un’azione che lui stesso aveva avviato, recuperando palla su passaggio corto di Rogerio. Sfera allargata a Ribery, che la restituisce al limite per una grande botta col mancino sulla quale nulla può Consigli. Palo di Castrovilli nel finale di parziale, il 10 dribbla due difensori partendo dalla sinistra e trova il legno sul secondo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano, terzo dei quattro anticipi di questo sabato, valido per la 31a giornata di Serie A 2020-21. Le prime chance sono per i Viola, Castrovilli al 5? impegna Consigli, al quarto d’ora è il turno di Biraghi e Ribery. I padroni di casa rispondono con Traoré, il numero 23 neroverde scalda i guantoni a Dragowski. Al 32? la squadra di Iachini passa con undissimo gol segnato da Giacomo “Jack”, dopo un’azione che lui stesso aveva avviato, recuperando palla su passaggio corto di Rogerio. Sfera allargata a Ribery, che la restituisce al limite per unade botta col mancino sulla quale nulla può Consigli. Palo di Castrovilli nel finale di parziale, il 10 dribbla due difensori partendo dalla sinistra e trova il legno sul secondo ...

