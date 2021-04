Open Arms: Bonelli (Verdi), ‘Salvini non ha difeso confini, non ha rispettato diritti umani’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Salvini non faccia la vittima di un complotto politico giudiziario perché nessuno può essere al di sopra della legge, nemmeno chi ha avuto il beneficio di rateizzare un debito con lo stato di 49 milioni di euro in comode rate di 80 anni, e che ora dovrà spiegare in un’aula di un tribunale perché ha sequestrato per settimane 160 migranti di cui 28 erano minori nonostante le ripetute richieste di consentire lo sbarco per motivi umanitari. Salvini non ha difeso i confini del nostro Paese, come vorrebbe sostenere, ma non ha rispettato i diritti umani”. Lo afferma il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Salvini non faccia la vittima di un complotto politico giudiziario perché nessuno può essere al di sopra della legge, nemmeno chi ha avuto il beneficio di rateizzare un debito con lo stato di 49 milioni di euro in comode rate di 80 anni, e che ora dovrà spiegare in un’aula di un tribunale perché ha sequestrato per settimane 160 migranti di cui 28 erano minori nonostante le ripetute richieste di consentire lo sbarco per motivi umanitari. Salvini non hadel nostro Paese, come vorrebbe sostenere, ma non haumani”. Lo afferma il coordinatore nazionale deiAngelo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

