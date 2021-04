Misura per misura, edizione 1978 su RAI 5 (Di sabato 17 aprile 2021) misura per misura, pur essendo poco nota, è un’opera shakespeariana del 1603. Viene proposta in Italia per la prima volta nel 1957 ma quella proposta da Rai 5 è la versione del 1978. Cast Nel cast ci sono Luigi Vannucci, Gabriele Lavia, Ottavia Piccolo e Mario Scaccia, con la traduzione e la regia di Luigi Squarzina, i costumi di Emanuele Luzzati e le musiche di Benedetto Ghiglia. La trama La vicenda avviene tutta in alcuni giorni nella città di Vienna. Il Duca Vincenzo, affida il comando ad Angelo, suo integerrimo vicario. In quanto uomo di fede e di castigo, decide di cancellare ogni cosa volgare dalla città e fa imprigionare il giovane Claudio che ha messo incinta la sua fidanzata Giulietta prima di sposarla. Il reato deve essere punito con la morte e Angelo, convinto, condanna il ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 17 aprile 2021)per, pur essendo poco nota, è un’opera shakespeariana del 1603. Viene proposta in Italia per la prima volta nel 1957 ma quella proposta da Rai 5 è la versione del. Cast Nel cast ci sono Luigi Vannucci, Gabriele Lavia, Ottavia Piccolo e Mario Scaccia, con la traduzione e la regia di Luigi Squarzina, i costumi di Emanuele Luzzati e le musiche di Benedetto Ghiglia. La trama La vicenda avviene tutta in alcuni giorni nella città di Vienna. Il Duca Vincenzo, affida il comando ad Angelo, suo integerrimo vicario. In quanto uomo di fede e di castigo, decide di cancellare ogni cosa volgare dalla città e fa imprigionare il giovane Claudio che ha messo incinta la sua fidanzata Giulietta prima di sposarla. Il reato deve essere punito con la morte e Angelo, convinto, condanna il ...

