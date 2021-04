Maglia Burlon del Napoli | store azzurro preso d’assalto | piacciono non solo ai giovanissimi

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono già esaurite le prime scorte delle maglie Marcelolanciate dalin collaborazione con il famoso stilista. Losul sito della SSCN è stato letteralmentee dopo poche ore dal lancio ufficiale delladel, le casacche erano già introvabili. Dalla taglia S alla XXL non si riusciva più a trovare unache invece ora è ritornata disponibile sul sito ufficiale. Ladelha un costo di 150 euro ma questo non ha frenato gli appassionato. Gli azzurri indosseranno la casacca nella sfida con l’Inter di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. La Kappa ha deciso di mettere in vendita ...

NapoliVertical : RT @laludoazzurra: @tuttonapoli mi immagino un tale, allo specchio, con la maglia napoli burlon. si guarda. ne è compiaciuto. si sente uno… - CFNFMCalcio : Finalmente una maglia del Napoli disegnata da Marcelo Burlon County of Milan - locopartenopeo : Ho realizzato solo adesso che la maglia di #burlon è solo un arma di distrazione di massa dalle presenze di Manola… - laludoazzurra : @tuttonapoli mi immagino un tale, allo specchio, con la maglia napoli burlon. si guarda. ne è compiaciuto. si sente… - HCE__ : RT @claudioruss: a quasi 24 ore dalla messa in vendita della linea Marcelo Burlon x SSC #Napoli: - sul sito Burlon sold-out le maglia da ga… -

KOMBAT PRO 2021 MARCELO BURLON NAPOLI colori Black - Azure Turquois / Yellow - Azure - Blu SOLD OUT ufficiale da gioco KOMBAT™ PRO 2021 da uomo in tessuto elasticizzato e con tecnologia ... Marcelo Burlon indossa la maglia del Napoli da lui disegnata: la nuova divisa è già sold out e sarà in campo contro l'Inter. Il grande giorno è arrivato: oggi, venerdì 16 aprile 2021, è disponibile online la ... Le maglie del Napoli nate dalla collaborazione tra Kappa e Marcelo Burlon sono già andate sold out, un grande operazione di marketing. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani, decisiva per gli azzurri, tra Napoli e Inter. I partenopei, come riporta il quotidiano, giocheranno con la nuova ...