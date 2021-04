Giallo nel Po, affiora un cadavere decapitato (Di sabato 17 aprile 2021) Caselle Landi (Lodi), 17 aprile 2021 - Un cadavere decapitato è riaffiorato attorno a mezzogiorno nel fiume Po in territorio di Caselle Landi: si tratterebbe di un giovane. Sul posto sono intervenuti ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) Caselle Landi (Lodi), 17 aprile 2021 - Unè rito attorno a mezzogiorno nel fiume Po in territorio di Caselle Landi: si tratterebbe di un giovane. Sul posto sono intervenuti ...

Advertising

FandomfamilyM : RT @t_e__o: non vedo l ora di vedere le scene edser nel pulmino giallo #yenidenbulusacagiz - imalit : RT @t_e__o: non vedo l ora di vedere le scene edser nel pulmino giallo #yenidenbulusacagiz - m_MaVi2109 : RT @t_e__o: non vedo l ora di vedere le scene edser nel pulmino giallo #yenidenbulusacagiz - giulia896497654 : RT @t_e__o: non vedo l ora di vedere le scene edser nel pulmino giallo #yenidenbulusacagiz - Marika081076 : RT @t_e__o: non vedo l ora di vedere le scene edser nel pulmino giallo #yenidenbulusacagiz -