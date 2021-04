Claudio Ranieri | l’imperatore romano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Esiste un tempo in cui l’uomo accetta le inevitabili sconfitte dell’età. Nulla diventa come prima, dove quel prima è il profumo di un amore, lo slancio di una conquista professionale, l’abbraccio eterno di un amico. Ma ci sono uomini che ritardano l’appuntamento con la nostalgia, la dolce malattia dei vecchi. Uomini per cui tutto è ancora adesso: uno scorrere fresco, potente, della vita. Sono persone speciali, a volte nate così, a volte cresciute guardandosi bene allo specchio, cercando di scoprirsi senza vergogna, né inganni, anno dopo anno; osservandosi dentro in maniera tanto approfondita, da garantirsi un futuro più lungo. Nel calcio ci sono allenatori giovani e meno giovani. Poi c’è, che avrebbe più anni degli altri ma parla con le certezze di un precursore. È uno di quegli uomini capaci di spostare ...