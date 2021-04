Amici 20, Stefano De Martino invaghito di una Ballerina del Talent? L'indiscrezione (Di sabato 17 aprile 2021) Tra i concorrenti della ventesima edizione di Amici c'è una Ballerina che potrebbe essere il nuovo amore di Stefano De Martino: di chi si tratta? Leggi su comingsoon (Di sabato 17 aprile 2021) Tra i concorrenti della ventesima edizione dic'è unache potrebbe essere il nuovo amore diDe: di chi si tratta?

Advertising

giulianino68 : RT @RengaOfficial: Ieri sera #RadioItaliaLive è stato bellissimo?? Ogni volta tornare su un palco, cantare... immaginare di essere davvero i… - RengaOfficial : Ieri sera #RadioItaliaLive è stato bellissimo?? Ogni volta tornare su un palco, cantare... immaginare di essere davv… - ACiliegie : Stefano, Dayane, Giuly...dicono che gli amici sono la famiglia che ti scegli, voi siete una famiglia bellissima! Au… - jolanda_stefano : RT @IvoMandarino: Non so che dire,cari amici,non mi è permesso fare retweet.Nel frattempo vi saluto tutti con tanto affetto, simpatia ed am… - stefano_mondi : RT @Zziagenio78: Il 25 aprile sei in arresto se metti il piede fuori dal comune, il 26 aprile ok tutti gli spostamenti, ok sport di contatt… -