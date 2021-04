17 aprile: in Fvg calano ricoveri, terapie intensive e isolamenti (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.373 tamponi molecolari sono stati rilevati 126 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,35%. Sono inoltre 4.369 i test rapidi antigenici realizzati (il numero è in corso di verifica), dai quali sono stati rilevati 29 casi (0,66%). I decessi registrati sono 9; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 57 così come quelli in altri reparti che risultano essere 396. I decessi complessivamente ammontano a 3.588, con la seguente suddivisione territoriale: 760 a Trieste, 1.910 a Udine, 653 a Pordenone e 265 a Gorizia. I totalmente guariti sono 84.622, i clinicamente guariti 4.960, mentre quelli in isolamento scendono a 9.279. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 102.902 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.844 a ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.373 tamponi molecolari sono stati rilevati 126 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,35%. Sono inoltre 4.369 i test rapidi antigenici realizzati (il numero è in corso di verifica), dai quali sono stati rilevati 29 casi (0,66%). I decessi registrati sono 9; inellescendono a 57 così come quelli in altri reparti che risultano essere 396. I decessi complessivamente ammontano a 3.588, con la seguente suddivisione territoriale: 760 a Trieste, 1.910 a Udine, 653 a Pordenone e 265 a Gorizia. I totalmente guariti sono 84.622, i clinicamente guariti 4.960, mentre quelli in isolamento scendono a 9.279. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 102.902 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.844 a ...

Advertising

Telefriuli1 : Covid in Fvg: percentuale di positività al 2,35%. Oggi 155 contagi e 9 decessi ???? Calano ancora ricoveri, terapie i… - ProtCivReg_FVG : RT @PCRemanzacco: ???????? ???????????? 17 aprile 2021 RIAPERTURA PARCHI DAL 17.04.2021 VENGONO RIAPERTI I PARCHI PUBBLICI E LE AREE VERDI con ordina… - cristorie : Aprile freddo quest'anno ma il glicine ci colora e profuma la vita. Castello della Rocca Bernarda #17aprile2021… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Il Governo vuole assicurare agli studenti di concludere l'anno tutti insieme in aula e annuncia il rientro in presenza al 10… - EuresFVG : RT @ServimpreseFVG: #recruitingFVG ?? Partecipa il prossimo 2??9?? APRILE 2021 alla presentazione online di @MonteCarloYacht leader mond… -