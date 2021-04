Uomini e Donne: ex corteggiatore aggredito e derubato | Il terrificante racconto (Di venerdì 16 aprile 2021) Un ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha partecipato anche a Temptation Island, sparito per un po’ dai radar ora è rimasto coinvolto in un avvenimento davvero spiacevole. Ecco tutti i dettagli. Ex corteggiatore di Uomini e Donne aggredito e derubato-Political24Il ragazzo coinvolto è stato un corteggiatore di Uomini e Donne da cui però è uscito da un anno e mezzo, all’epoca dello show aveva cercato di conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche, venendo però rifiutato da lei che gli preferì Daniele Schiavon. La sua partecipazione aveva comunque colpito molto il pubblico che gli aveva dedicato anche diverse fanpage di apprezzamento sui social. L’uomo, che su Instagram ha 322 mila followers è stato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Un exdiche ha partecipato anche a Temptation Island, sparito per un po’ dai radar ora è rimasto coinvolto in un avvenimento davvero spiacevole. Ecco tutti i dettagli. Exdi-Political24Il ragazzo coinvolto è stato undida cui però è uscito da un anno e mezzo, all’epoca dello show aveva cercato di conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche, venendo però rifiutato da lei che gli preferì Daniele Schiavon. La sua partecipazione aveva comunque colpito molto il pubblico che gli aveva dedicato anche diverse fanpage di apprezzamento sui social. L’uomo, che su Instagram ha 322 mila followers è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne U&D, Ida Platano torna nel parterre: alla De Filippi non sfuggono i dettagli Il sentore c'era, la notizia era nell'aria e adesso è ufficiale: Ida Platano è tornata a 'Uomini e Donne' . Archiviata la burrascosa storia d'amore con Riccardo Guarnieri, la dama è pronta per rimettersi in gioco e cercare l'amore. Guarnieri ha da poco lasciato la trasmissione insieme a ...

Orietta Berti si schiera contro l'omofobia: 'Sono a favore della legge Zan' Orietta Berti, riguardo questa tematica così importante, afferma: 'Ai gay preme soltanto che ci sia il rispetto della persone, che non siano uomini e donne da additare, che non si sentano diversi ...

Uomini e Donne, anticipazioni 16 aprile: Isabella Ricci conquista il pubblico, Giacomo diviso tra due corteggiatrici Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 16 aprile 2021. Un nuovo appuntamento andrà in onda alle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli confessa: “Mio padre non c’era mai” Uomini e Donne, Nicola Vivarelli rivela sul suo lavoro: “Non è compatibile” Nicola Vivarelli, dopo un anno trascorso in mare, è ritornato clamorosamente ...

