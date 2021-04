Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 20:10 (Di venerdì 16 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Rino nella scienza covid dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle con un giallo rafforzate l’apertura di tutte le attività di ristorazione sport e spettacolo nelle aree a basso contagio all’aperto e con il coprifuoco alle 22 non si apprende Al termine della cabina di regia Palazzo Chigi da fonti di governo che parlano anche di riaprire scuola università per la stessa data ad eccezione delle zone rosse stamattina la sotto la distruzione Barbara Floridia aveva parlato di riaprire le scuole dal 3 maggio ma perplessità erano state espresse dal Presidente dell’Associazione dei presidi Antonello Giannelli non so come si farà da oggi al 3 maggio con le difficoltà ci sono Mi sembra problematico riaprire scuole vedremo i tre faccina Turi Ci saranno anche i Biologi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Rino nella scienza covid dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle con un giallo rafforzate l’apertura di tutte le attività di ristorazione sport e spettacolo nelle aree a basso contagio all’aperto e con il coprifuoco alle 22 non si apprende Al termine della cabina di regia Palazzo Chigi da fonti di governo che parlano anche di riaprire scuola università per la stessa data ad eccezione delle zone rosse stamattina la sotto la distruzione Barbara Floridia aveva parlato di riaprire le scuole dal 3 maggio ma perplessità erano state espresse dal Presidente dell’Associazione dei presidi Antonello Giannelli non so come si farà da oggi al 3 maggio con le difficoltà ci sono Mi sembra problematico riaprire scuole vedremo i tre faccina Turi Ci saranno anche i Biologi ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. In Brasile 3.560 morti e oltre 73 mila contagi nelle 24 ore - fanpage : #Draghi in conferenza stampa: 'Penso che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia' - fanpage : Speranza su riaperture: “Si riparte da attività all’aperto, iniziando da ristorazione” #conferenzastampa - MorosiSilvia : ?? Via al treno Covid-free sulla Roma-Milano: parte solo chi è negativo - cremaonline : #Cremona: esche avvelenate, la Prefettura aumenta i controlli clicca qui per i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Zona gialla, pubblico negli stadi da maggio: fino a 1.000 spettatori. Ripartono anche calcetto e altri sport In da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi ...

Virus. Terza ondata a Olbia. Altri 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore leggermente inferiore rispetto ai due giorni precedenti il trend di crescita dei contagiati dal coronavirus nel solo comune di Olbia nelle ultime 24 ore. Secondo fonti ospedaliere, infatti, nella giornata di oggi, il numero cresce di 30 unità. Negli ultimi tre giorni di crisi, il contagio in città si attesta intorno a 120 nuovi positivi, ...

Cassa integrazione, fino a 280 euro in meno in busta paga per sei milioni di lavoratori: pasticcio sulla norma L’ultimo pasticcio sulla Cig rischia di costare fino a 280 euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 settimane di cassa integrazione con causale Covid previste ...

Unicredit risale: arriva Orcel. Banca MPS sarà primo dossier Unicredit ritrova il segno più dopo tre sessioni in calo: ecco cosa ha deciso ieri l'assemblea e cosa aspettarsi ora.

In da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi ...leggermente inferiore rispetto ai due giorni precedenti il trend di crescita dei contagiati dal coronavirus nel solo comune di Olbia nelle24 ore. Secondo fonti ospedaliere, infatti, nella giornata di oggi, il numero cresce di 30 unità. Negli ultimi tre giorni di crisi, il contagio in città si attesta intorno a 120 nuovi positivi, ...L’ultimo pasticcio sulla Cig rischia di costare fino a 280 euro ai lavoratori che al 25 marzo avevano esaurito le 12 settimane di cassa integrazione con causale Covid previste ...Unicredit ritrova il segno più dopo tre sessioni in calo: ecco cosa ha deciso ieri l'assemblea e cosa aspettarsi ora.