Monza: sorpreso a spacciare nei pressi stazione ferroviaria, arrestato (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – E’ stato sorpreso mentre tentava di vendere droga ai passanti, nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. E’ accaduto a giovane di 23 anni, originario del Gambia, arrestato con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente e psicotropa finalizzata allo spaccio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – E’ statomentre tentava di vendere droga ai passanti, neidelladi. E’ accaduto a giovane di 23 anni, originario del Gambia,con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente e psicotropa finalizzata allo spaccio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Monza: sorpreso a spacciare nei pressi stazione ferroviaria, arrestato... - ilcittadinomb : Sorpreso a imbrattare una cascina del parco di Monza: indagato un 24enne di Vedano al Lambro - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Monza, sorpreso con quattro chili di hashish in casa: arrestato 57enne - statodelsud : Monza, sorpreso con quattro chili di hashish in casa: arrestato 57enne - Pino__Merola : Monza, sorpreso con quattro chili di hashish in casa: arrestato 57enne -

Ultime Notizie dalla rete : Monza sorpreso Fa Tai Chi e ha sempre la battuta pronta: è Nao, il robot amico degli anziani a "Il paese ritrovato" ... esteso e innovativo, che è "Il Paese ritrovato" di Monza, il villaggio della cooperativa La ... oggi però totalmente cancellato: "Sono rimasto sorpreso, i nostri esperti hanno avuto ragione. Nao è la ...

Formula 1, Leclerc: L'obiettivo della Ferrari è il terzo posto della classifica costruttori L'ho sentita a Monza l'anno scorso, c'era un legame speciale perché i tifosi sapevano che sarei ... Ma devo dire che sono sorpreso di come abbia gestito la macchina nel Q1 e nel Q2. Questo percorso di ...

Monza: sorpreso a spacciare nei pressi stazione ferroviaria, arrestato Milano, 16 apr. (Adnkronos) - E' stato sorpreso mentre tentava di vendere droga ai passanti, nei pressi della stazione ferroviaria di Monza.

Gp Imola, Bottas davanti anche nelle libere 2. Ferrari, Leclerc a muro, ma è quinto dietro a Carlos Sainz Il primo venerdì del Gp di Imola finisce con la Ferrari di Charles Leclerc a muro alla seconda curva della Rivazza sul finale della seconda sessione di prove libere. Ma non è la vera immagine della Ro ...

... esteso e innovativo, che è "Il Paese ritrovato" di, il villaggio della cooperativa La ... oggi però totalmente cancellato: "Sono rimasto, i nostri esperti hanno avuto ragione. Nao è la ...L'ho sentita al'anno scorso, c'era un legame speciale perché i tifosi sapevano che sarei ... Ma devo dire che sonodi come abbia gestito la macchina nel Q1 e nel Q2. Questo percorso di ...Milano, 16 apr. (Adnkronos) - E' stato sorpreso mentre tentava di vendere droga ai passanti, nei pressi della stazione ferroviaria di Monza.Il primo venerdì del Gp di Imola finisce con la Ferrari di Charles Leclerc a muro alla seconda curva della Rivazza sul finale della seconda sessione di prove libere. Ma non è la vera immagine della Ro ...