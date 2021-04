Il pilota RedBull, Sergio Pérez, parla della scuderia (Di venerdì 16 aprile 2021) Il pilota RedBull Sergio Pérez si sta preparando ad affrontare il Gran Premio di Imola di domenica 18 aprile. La new entry della scuderia inglese ha risposto a diverse domande in merito alla sua esperienza con la RedBull Racing Honda. Il messicano al momento è molto soddisfatto. PL2 Gp Emilia-Romagna: comanda Bottas ma la Ferrari c’è Il pilota RedBull Sergio Pérez si sta ambientando nella scuderia? Direi proprio di sì. Pérez che alla RedBull Racing Honda è nuovo, si sta ambientando davvero bene. I risultati ottenuti in Bahrain sono stati ottimi: il pilota si è classificato quinto nella classifica finale. Ora in vista del GP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilsi sta preparando ad affrontare il Gran Premio di Imola di domenica 18 aprile. La new entryinglese ha risposto a diverse domande in merito alla sua esperienza con laRacing Honda. Il messicano al momento è molto soddisfatto. PL2 Gp Emilia-Romagna: comanda Bottas ma la Ferrari c’è Ilsi sta ambientando nella? Direi proprio di sì.che allaRacing Honda è nuovo, si sta ambientando davvero bene. I risultati ottenuti in Bahrain sono stati ottimi: ilsi è classificato quinto nella classifica finale. Ora in vista del GP ...

Ultime Notizie dalla rete : pilota RedBull F1 - Perez ottimista: 'Ad Imola per compiere un altro passo in avanti' Infine un riferimento ad Ayrton Senna: 'E' stato un pilota fantastico e questa pista lo ricorda in molti punti. Lo ammiriamo non solo per il suo talento e la sua velocità, ma anche per quello che è ...

Dovizioso: dall'Aprilia all'Alphatauri - FormulaPassion.it 'Qualcuno è stato nella nostra macchina' , il commento del team motorizzato Honda, un tweet al quale ha prontamente risposto anche l'account ufficiale della MotoGP sottolineando che quel pilota 'ha ...

Bottas il più veloce nel venerdì di libere a Imola IMOLA (ITALPRESS) – Il weekend di Imola si apre nel segno di Valtteri Bottas. Prime due sessioni di libere per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e sia al mattino che al pomeriggio ...

Libere 2, Mercedes in testa. Terza l'AlphaTauri con Gasly Valtteri Bottas ha preceduto di un soffio l'altra W12 guidata da Lewis Hamilton. Problemi al cambio per Verstappen. Leclerc a muro sul finale ...

