Il Covid | i vaccini e le prossime aperture | stasera c’è «Bergamo in diretta» su BgTv

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccini Covid Gb, 34 morti e 2.600 contagi ... le donne incinte del Regno Unite potranno essere vaccinate contro il covid - 19: a dare il via ... spiegando che per questa operazione verranno usati i vaccini Pfizer e Moderna. Finora le donne incinte ...

Angela Merkel si vaccina con AstraZeneca: "La vaccinazione è la chiave per superare la pandemia" ...vaccino contro il Covid - 19 sono oltre 15 milioni, pari al 18% della popolazione. Il 6,3% della popolazione, pari a 5,5 milioni di persone, ha ricevuto anche la seconda dose di uno dei tre vaccini ...

Tutta la Toscana arancione da sabato 17 aprile Tutta la Toscana in zona arancione dalle ore 14 di sabato 17 aprile. Come indicato nell’ultima ordinanza, anche la Città metropolitana di Firenze, la provincia di Prato, i Comuni di San Miniato, Monto ...

Vaccino Covid, quasi 8 mila over 60 all'open weekend Sono già 7.713 (più del triplo di ieri) le somministrazioni di vaccino Astrazeneca avvenute oggi in Sicilia. Il dato, aggiornato alle 17.30, è in continua evoluzione ed è frutto dell'Open weekend, l'i ...

