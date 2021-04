**Governo: da Augias a Uliveri, in poche ore 130 firme per l'appello pro-Speranza** (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: da Augias a Uliveri, in poche ore 130 firme per l'appello pro-Speranza**... - Robcap10 : @QuanteStorieRai sono d'accordo con Augias perché fare il ministro della sanità in un periodo così non è certo fac… - TiNilde : #quantestorie D'accordissimo con Corrado Augias! Chiedere le dimissioni di Speranza è una grande vigliaccheria! Le… -