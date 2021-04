Emergenza Covid e diabete, l’AsDIM al fianco dei cittadini – VIDEO (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Un diabetico che ha bisogno di cure e di controlli cadenzali sta vivendo questo periodo, anche dal punto di vista psicologico, molto male”. A parlare è Annio Rossi, presidente dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, che ha messo in campo una campagna di screening gratuiti per i pazienti di Benevento e della provincia. Una iniziativa fondamentale, come spiega il presidente, per cercare di ridurre l’impatto dell’Emergenza Coronavirus sulla salute dei pazienti affetti da diabete, una malattia cronica tra le più diffuse nel panorama sanitario italiano e mondiale e difficile da gestire in una situazione sanitaria così critica come quella attuale. “Molte persone che soffrono di questa patologia hanno paura a recarsi nei centri e non si sottopongono a controlli, per questo diamo a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Un diabetico che ha bisogno di cure e di controlli cadenzali sta vivendo questo periodo, anche dal punto di vista psicologico, molto male”. A parlare è Annio Rossi, presidente dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, che ha messo in campo una campagna di screening gratuiti per i pazienti di Benevento e della provincia. Una iniziativa fondamentale, come spiega il presidente, per cercare di ridurre l’impatto dell’Coronavirus sulla salute dei pazienti affetti da, una malattia cronica tra le più diffuse nel panorama sanitario italiano e mondiale e difficile da gestire in una situazione sanitaria così critica come quella attuale. “Molte persone che soffrono di questa patologia hanno paura a recarsi nei centri e non si sottopongono a controlli, per questo diamo a ...

