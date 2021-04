Draghi riapre l’Italia il 26 aprile | “Rischio ragionato | la campagna vaccinale prosegue bene”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa, come riportato dall’Ansa. Il governo sulle aperture oggi ha preso “un, unfondato sui dati che sono in miglioramento. Se i comportamenti sono osservati e sullanon ho dubbi che sarà sempre meglio la possibilità che si torni indietro è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa”.ha confermato che la cabina di regia “anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone ...

Palestre in Sardegna: siil primo giugno, le piscine invece a metà maggio. Le prime indicazioni del governo: ancora cinque settimane di chiusura per le palestre al chiuso, quelle all'aperto potranno operare da ...Le regole però, ha precisato, dovranno essere osservate scrupolosamente. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato che l'indice Rt nazionale è sceso allo 0.85. Lo stesso ...Una riunione della cabina di regia, presieduta da Mario Draghi, ha deciso per una stagione di riaperture dopo i due mesi di rigore contro la pandemia. “Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e scuole ...Draghi ha auspicato per questo l’attenzione delle istituzioni ... mentre per quanto riguarda le scuole: “Riaprono tutte completamente in presenza nelle zone gialle e in arancione e rosso ci sono ...