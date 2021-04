Covid, muore a 37 anni a Lecce: contagiato in ospedale durante un controllo (Di venerdì 16 aprile 2021) Giampiero è morto al DEA di Lecce dove era giunto nelle scorse settimane dopo essere risultato positivo al Covid. Il 37enne Giampiero che aveva contratto il virus durante un controllo in ospedale a Tricase a causa di alcuni scompensi cardiaci. Nonostante le sue condizioni fossero migliorate e si fosse negativizzato il giovane che lavorava come responsabile dell’area tecnica in un ambulatorio medico è morto nella notte tra il 14 e il 15 aprile. “Per noi si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Perdiamo un prezioso e valido collaboratore ma soprattutto un ragazzo dal cuore grande – il commento del collega Luigi Rizzo – con dedizione e pazienza hai supportato l’attività del poliambulatorio e oggi lasci in tutti noi medici e infermieri un vuoto incolmabile. A te rivolgiamo il nostro ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Giampiero è morto al DEA didove era giunto nelle scorse settimane dopo essere risultato positivo al. Il 37enne Giampiero che aveva contratto il virusunina Tricase a causa di alcuni scompensi cardiaci. Nonostante le sue condizioni fossero migliorate e si fosse negativizzato il giovane che lavorava come responsabile dell’area tecnica in un ambulatorio medico è morto nella notte tra il 14 e il 15 aprile. “Per noi si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Perdiamo un prezioso e valido collaboratore ma soprattutto un ragazzo dal cuore grande – il commento del collega Luigi Rizzo – con dedizione e pazienza hai supportato l’attività del poliambulatorio e oggi lasci in tutti noi medici e infermieri un vuoto incolmabile. A te rivolgiamo il nostro ...

