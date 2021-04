Covid | Merkel | Situazione molto seria

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: lae cioè. La terza ondata della pandemia la fa da padrone”. A dirlo al Parlamento è la cancelliera Angela, presentando la modifica della legge sulla pandemia che prevede l’inserimento a livello federale del “freno di emergenza”.ha sottolineato, come le nuove misure siano giustificate “dai dati dei posti occupati in terapia intensiva. Non possiamo lasciare da soli i medici e gli assistenti sanitari. Da soli non possono vincere questa battaglia. Hanno bisogno del sostegno dello Stato, della politica, della società, di noi cittadini, di noi tutti”, ha aggiunto la cancelliera.

Leggi Anche Germania, la cancelliera Angela si vaccinerà con AstraZeneca L'Ue però ha deciso ...La terza ondata di Covid in Germania sta preoccupando non poco la cancelliera Angela Merkel: «Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la situazione è seria e cioè molto ...Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geworben. "Die Lage ist ernst und zwar sehr ernst", sagte Merkel am Freit ...