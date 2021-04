Advertising

giornaleradiofm : Covid: Kurz, riaperture in Austria grazie a 'turbo vaccini': (ANSA) - BOLZANO, 16 APR - L'Austria da maggio riaprir… - PolicyMaker_mag : Pochi giorni fa Angela #Merkel aveva dovuto ritirare la proposta di un nuovo #lockdown profondendosi in scuse, ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Kurz

si è detto soddisfatto che sia stato evitato un nuovo lockdown su tutto il territorio nazionale e che "gli scenari di fine mondo" non si siano avverati. Il cancelliere ha definito la situazione ...... cacciati in fretta e furia per trasformare l'ospedale un'unità, e la tragica morte di tre ... come dimostra il blitz dell'ÖVP, il partito del cancelliere, che ha approfittato del collasso ...L'Austria da maggio riaprirà gradualmente tutti i settori, dalla cultura allo sport, dalla gastronomia al turismo. Questo grazie al "turbo dei vaccini" atteso nelle prossime settimane con la fornitura ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha criticato le tempistiche inerenti alla valutazione del vaccino russo Sputnik V da parte dell’EMA.