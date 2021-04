Con ' Robo'  dallo smartphone si controlla il consumo degli elettrodomestici di casa

(Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Si inserisce nel quadro elettrico, raccoglie i dati didi energia elettrica di ogni elettrodomestico e, in base a quest'ultimi, fornisce all'utente suggerimenti personalizzati sia sugliche su come consumare meglio. “” è il prodotto di NeN, startup innovativa di A2A, nel campo delle forniture domestiche: si tratta del primo dispositivo IoT in Italia che permette di monitorare dallo smartphone, in tempo reale, i consumi energetici dei diversicollegati alla rete elettrica, e di trasformare questi dati in azioni che aiutino l'ambiente e il portafogli. Basato sulla tecnologia Nilm - una particolare tecnologia non intrusiva che permette di analizzare e monitorare i cambiamenti di tensione - il “” si aggancia al cavo che trasporta l'energia, ...

... Logrò, Montello,e Dega. In questo anno pandemico " afferma Sabato D'Amico, amministratore ...cui abbiamo creato una più stretta collaborazione. Il primo mandato dell'amministratore delegato ......- advisor e un'app per fare trading attivamente. Senza dimenticare le chat di gruppo su Messenger per scambiare informazioniamici e conoscenti. Eppure, in tutto questo ecosistema, le ...De los cuatro acusados, tres han sido condenados con distintas penas y un cuarto ha vuelto a las andadas y no ha comparecido De los cuatro acusados, tres han sido condenados con distintas penas y un c ...Lanciato da Nen, la startup enertech di A2A, è il primo dispositivo del genere in Italia. Servirà a ottimizzare i consumi e a segnalare anche gli eventuali salti di corrente ...