Advertising

Italpress : Arrivano le Alpine A110 Trackside -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano Alpine

... proprio come per le A521, leA110 Trackside portano in gara i colori storici di: il blu, il bianco e il rosso, che rispecchiano l'eredita' dinel mondo delle corse ......Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Gasly (AlphaTauri) Sainz (Ferrari) Alonso () Stroll (...ancora rovente dopo l'episodio Verstappen - Hamilton in Bahrain 10.05 - Intanto dal Canada...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Le salme delle due vittime sono state recuperate dai soccorritori sul Monte Jof Fuart, mentre il terzo escursionista è stato riportato a valle illeso ...