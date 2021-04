Anticipazioni Uomini e Donne, torna Ida e qualcuno difende Gemma (Di venerdì 16 aprile 2021) Una nuova puntata di Uomini e Donne è alle porte, le Anticipazioni di oggi annunciano un ritorno di Ida e Gemma che viene difesa Oggi venerdì 16 aprile, alle 14:45, ci sarà l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Nuovamente Gemma Galgani al centro dell’attenzione con Isabella che si dice pronta a difendere la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Una nuova puntata diè alle porte, ledi oggi annunciano un ritorno di Ida eche viene difesa Oggi venerdì 16 aprile, alle 14:45, ci sarà l’ultima puntata della settimana di. NuovamenteGalgani al centro dell’attenzione con Isabella che si dice pronta are la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MondoTV241 : Ecco le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne #ued #uominiedone - VelvetMagIta : #uominiedonne anticipazioni 16 aprile: Isabella Ricci conquista il pubblico, Giacomo diviso tra due corteggiatrici… - CorriereCitta : #UominieDonne , anticipazioni puntata 16 aprile 2021: ultime news Trono Classico e Over - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano ha deciso di tornare nel parterre del trono over per trovare l’amore.… -