The King of Fighters 15, Shermie si presenta con trailer e immagini – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Il roster di The King of Fighters 15 vedrà il ritorno anche di Shermie, la combattente francese alleata di Yashiro e Chris: ecco trailer e immagini del personaggio.. Altro giro, altro ritorno per il roster di The King of Fighters 15: stavolta tocca a Shermie, l’affascinante combattente francese compagna di Yashiro e Chris, che si mostra con trailer e immagini. Dopo Yuri Sakazaki, King e Mai Shiranui, la rappresentanza femminile del nuovo picchiaduro si conferma dunque ancora fortissima, nonché inevitabile fonte di fanservice per gli appassionati della saga. Introdotta nel franchise a partire da The King of Fighters ’97, Sharmie … ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Il roster di Theof15 vedrà il ritorno anche di, la combattente francese alleata di Yashiro e Chris: eccodel personaggio.. Altro giro, altro ritorno per il roster di Theof15: stavolta tocca a, l’affascinante combattente francese compagna di Yashiro e Chris, che si mostra con. Dopo Yuri Sakazaki,e Mai Shiranui, la rapnza femminile del nuovo picchiaduro si conferma dunque ancora fortissima, nonché inevitabile fonte di fanservice per gli appassionati della saga. Introdotta nel franchise a partire da Theof’97, Sharmie … ...

Advertising

beriltorunn : @27_the_king @yasin_karadass Ya sksjznzn - MotoSponsor : MotoGP: Lucio Cecchinello “The king of multitasking” - cwntsundere : Io che volevo sbrigarmi a finire spl ma tanto the winner is king è stato posticipato all'anno prossimo???? - Kirikira10 : @BBudrio Il libro 'The Body' mi è piaciuto molto perché Stephen King ha un modo di narrare coinvolgente e ricco di… - Frung13007142 : RT @chanusijak: donghyuk dkjxusysyshs iKON RISE TO TOP #iKON_BE_THE_KING @YG_iKONIC #??? -