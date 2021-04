Si addormenta sul divano con la zia e si sveglia in fin di vita: “L’ho lasciata sdraiata sulla schiena un secondo” (Di giovedì 15 aprile 2021) È morta per cause ancora sconosciute, la piccola Esme. Siamo a Northern Moor, Greater Manchester e la bambina di 5 anni era stata affidata alla zia mentre i genitori si erano presi la serata per andare al concerto di Ed Sheeran. I fatti risalgono al 2018. Esme Brotherton e la zia Danielle si erano addormentata insieme sul divano ma appena sveglia, la zia notò subito che la bimba non stava bene: faceva fatica a respirare e aveva un colorito bluastro. La chiamata ai genitori e la corsa verso l’ospedale dove la piccola fu dichiarata morta. “Siamo saliti subito in macchina e siamo andati all’ospedale – ha raccontato Heather, la madre di Esme al Daily Mail – Ho telefonato a Danielle chiedendole di raccontarmi cosa fosse successo ma non riuscivo a capire cosa stesse dicendo. Tutto quello che ho capito era che lei ed Esme si erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) È morta per cause ancora sconosciute, la piccola Esme. Siamo a Northern Moor, Greater Manchester e la bambina di 5 anni era stata affidata alla zia mentre i genitori si erano presi la serata per andare al concerto di Ed Sheeran. I fatti risalgono al 2018. Esme Brotherton e la zia Danielle si eranota insieme sulma appena, la zia notò subito che la bimba non stava bene: faceva fatica a respirare e aveva un colorito bluastro. La chiamata ai genitori e la corsa verso l’ospedale dove la piccola fu dichiarata morta. “Siamo saliti subito in macchina e siamo andati all’ospedale – ha raccontato Heather, la madre di Esme al Daily Mail – Ho telefonato a Danielle chiedendole di raccontarmi cosa fosse successo ma non riuscivo a capire cosa stesse dicendo. Tutto quello che ho capito era che lei ed Esme si erano ...

