(Di giovedì 15 aprile 2021) Momento delicato per lache ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate e la sconfitta casalinga con l’Atalanta tiene la squadra di Iachini a 30 punti, otto di vantaggio sul Cagliari ma salvezza non ancora raggiunta. Ha fatto un passo avanti verso l’ottavo posto ilche battendo il Benevento ha staccato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - infobetting : Sassuolo-Fiorentina (17 aprile ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - CanaleSassuolo : L’arbitro di Sassuolo-Fiorentina sarà Gianluca Aureliano, ecco i precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Fiorentina

... PATERNA VAR: NASCA AVAR: LONGO SAMPDORIA - VERONA (Sabato ore 15.00) Arbitro: DIONISI Assistenti: MARGANI " AFFATATO Quarto uomo: SANTORO VAR: DI BELLO AVAR: CARBONE(...... oltre che nell'ultima gara con la Sampdoria (l'unico pareggio è arrivato sul campo del), ... La grande bellezza leggi anche Lasu Gattuso: prima scelta per futuro Ma cosa ha portato ...Quello che i tifosi del Napoli non volevano invece è arrivato: sarà infatti la coppia Doveri come arbitro di campo e Mazzoleni al var ...Sarà Daniele Doveri di Roma1 a dirigere Napoli-Inter, big match della 31.a giornata di Serie A. Orsato arbitrerà Atalanta-Juventus, mentre Milan-Genoa è stata assegnata a Calvarese. Queste le designaz ...