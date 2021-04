Roma | Dzeko | «Certe cose erano difficili da accettare | dobbiamo dare tutto per andare in finale»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Edinha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida con l’Ajax Edinha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida con l’Ajax. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Alla fine ce l’abbiamo fatta ed è la cosa più importante di tutte anche se abbiamo sofferto. La squadra ha fatto bene, sopradopo il gol subito. Magari in passato avremmo mollato e invece oggi abbiamo corso tutti. Ce la siamo meritata questa semi». GOL – «A 35 anni magari una corsa in meno la faccio ma alla fine la palla è arrivata dove ero io. L’azione del gol l’avremmo dovuta fare in tante altre occasioni». MANCHESTER UNITED – «Siamo arrivato in semie ce la possiamo giocare. Non abbiamo avuto un cammino facile. Noi siamo laper ...

OptaPaolo : 30 - Edin Dzeko (30 con la Roma) è uno dei 4 giocatori ad aver segnato almeno 30 gol con una singola squadra italia… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - DiMarzio : Trenta... al quadrato. #Dzeko segna e arriva a 30 gol europei con la magli giallorossa, la #ASRoma ritrova la semif… - fcin1908it : Dzeko: “Futuro alla Roma? Difficile pensarci ora. Vedremo. Fermarsi è dura ma…” - Mzucchiatti95 : Solskjaer sulla Roma: “Non li ho visti giocare molto, difendono bene come tutte le squadre italiane. Ma abbiamo già… -

Quando la, appoggiandosi a, aveva la possibilità di ripartire, il centrocampo non accompagnava mai l'azione. E' successo solo una volta, con la rete annullata al francese, poi basta. IL ...- Ajax 1 - 1:risponde a Brobbey, giallorossi in semifinale 7 Calafiori Prende pian piano coraggio, finché non costruisce l'azione dell'1 - 1 con una bella fuga a sinistra. Anche il nostro ...Notte magica per la Roma di Fonseca che vola in semifinale! PAU LOPEZ 5 Brividi a ripetizione quando è chiamato a giocare il pallone con i piedi. Come sempre. Toppa quasi tutti i rilanci lunghi. E cos ...La Roma soffre contro l’Ajax (1-1) ma conquista la semifinale di Europa League (la prima per Fonseca) dove incontrerà il Manchester United. Capitan Pellegrini: «Fantastici, questa la strada per divent ...