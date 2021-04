Pressing delle Regioni sulle riaperture: venerdì riunione della cabina di regia (Di giovedì 15 aprile 2021) venerdì ci sarà una nuova riunione della cabina di regia del governo, presieduta dal premier Mario Draghi, in cui si discuterà della situazione epidemiologica in Italia. Tutte le Regioni sarebbero ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021)ci sarà una nuovadidel governo, presieduta dal premier Mario Draghi, in cui si discuteràsituazione epidemiologica in Italia. Tutte lesarebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Pressing delle Coronavirus, pressing delle Regioni su riaperture progressive: subito ristoranti e bar Al tavolo delle Regioni e delle Province autonome l'aggiornamento delle linee guida da presentare al governo. Si parla di allentamento delle chiusure dal 26/4. Prima ristoranti, poi spettacolo e ...

Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture ... e devono essere, organizzati in modo adeguato - è il monito della ministra Elena Bonetti - anche la riaperture delle scuole secondarie di secondo grado potrà essere fatta". Il pressing del mondo ...

Coprifuoco posticipato e ristoranti all’aperto: le ipotesi sulle riaperture a maggio Cresce il pressing delle Regioni per ammorbidire le restrizioni in modo da rendere maggio il mese della riapertura. Ecco le richieste che i Governatori faranno al Governo.

Pressing Ue sui governi, Draghi stringe sul Recovery ROMA (15 aprile 2021) - «Chi arriva prima, prima è servito». La Commissione europea dà una buona ragione all’Italia per accelerare i tempi di consegna del suo Recovery plan. In ballo c'è la prima tran ...

