"Non gliene frega niente di Salvini e Meloni". Concita? Dalla Gruber parlano del virus, insulti a senso unico (Di giovedì 15 aprile 2021) Di cosa si può parlare in una puntata di Otto e Mezzo in cui gli ospiti principali di Lilli Gruber sono Marco Travaglio e Concita De Gregorio? Ovviamente di Matteo Salvini e del centrodestra in generale, i "cattivi" che vanno messi sempre in cattiva luce agli occhi dei telespettatori di La7, tra l'altro con il "vizietto" solito della mancanza di contraddittorio. Ad aprire le danze è stata Concita De Gregorio su assist della padrona di casa di Otto e Mezzo, che ha subito introdotto l'argomento delle tensioni interne al governo sulle riaperture: "Ormai serpeggia questa bizzarra divisione secondo cui chiudere è di sinistra e aprire è di destra. Penso che tutti vorrebbero che tutto venisse riaperto subito. Il problema è che entrare in polemica con la pandemia è assurdo, dato che alla pandemia non ...

