Lazio | bottino magro per Correa | il Tucu deve sbloccarsi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Joaquinnon ha disputato una grande stagione alla. Inzaghi spera che l’argentino si sblocchi in questo finale di stagione Non è la miglior stagione per il, ilin campionato recita appena 3 gol messi a segno. Il Tempo, nell’edizione odierna, confronta il dato dell’Argentino con le altre seconde punte del campionato, in particolare delle squadre impegnate nella lotta Champions. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Tutti hanno fatto meglio dell’ex Samp: nel Milan, Rebic e Leao sono a 6 centri, nella Juventus Morata e Chiesa a 8. Poi c’è l’Atalanta coi 18 di Muriel e i 13 di Zapata, mentre nel Napoli Lozano è a 9 gol, secondo miglior marcatore dopo Insigne che è a 15. Nella Roma, Veretout è a 10, mentre Mkhitaryan a 9; Dzeko ...

VERONA E LAZIO SI AFFRONTANO IN SERIE A AL BENTEGODI PER LA 23ma VOLTA, IL BILANCIO E' A LEGGERO VANTAGGIO DEI PAD…

Joaquin Correa non ha disputato una grande stagione alla Lazio. Inzaghi spera che l'argentino si sblocchi in questo finale di stagione Non è la miglior stagione per il Tucu Correa, il bottino in campi ...Undici vittorie, un pareggio e 3 sconfitte: è questo il bottino della Lazio nelle 15 gare disputate nel 2021. Ora una nuova ripresa con 4 successi consecutivi in campionato e…