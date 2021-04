La Juventus senza Ronaldo: come sarà e chi arriverà (Di giovedì 15 aprile 2021) La cessione di CR7 permetterebbe alla Juventus di avere liquidità per fare investimenti sul mercato. Da Icardi ad Aguero passando per Locatelli e Pogba ecco tutti gli obiettivi di mercato dei bianconeri Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) La cessione di CR7 permetterebbe alladi avere liquidità per fare investimenti sul mercato. Da Icardi ad Aguero passando per Locatelli e Pogba ecco tutti gli obiettivi di mercato dei bianconeri

Advertising

urge_controllo : @majkaiso22 @VlnN94 Come la storia che la Juventus non va a trattare Suarez senza essere sicura che sia comunitario? ???? - Pall_Gonfiato : #Juventus, #Pistocchi duro con #Agnelli: 'Ha sbagliato a dare la squadra in mano ad un debuttante senza esperienza' - FrancescoLaur72 : @calciomercatoit Fortissimi entrambi , però essere un fenomeno alla Rima è più facile che esserli alla Juventus, co… - WazzaFit : Si stanno facendo i conti senza l’oste: dalla presenza di Raiola in sede Juventus si stanno facendo castelli per ar… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @sportface2016: #SerieA Designazioni arbitrali 31esima giornata: Atalanta-Juventus a #Orsato, #Doveri dirige Napoli-Inter https://t.c… -