In prima fila con…. I Segni Distintivi (Di giovedì 15 aprile 2021) di Olga Chieffi Miguel Cervantes nel Don Chisciotte affermava: 'Donde hay música, no puede haber cosa mala': 'Dove c'è musica, non può esserci nulla di cattivo'. Molti testi e composizioni, attraverso la forza della musica, stimolano la coscienza personale di ognuno e creano anche una fraternità universale. Questa sera alle ore 19, infatti, gli ospiti del contenitore musicale di Le Cronache, "In prima fila con…", in diretta sui canali social di questo quotidiano, saranno due poliziotti musicisti "I Segni Distintivi", un duo pop composto dal bassista Fabio Sgrò e dal chitarrista e cantante Angelo Forni, amici accomunati da due grandi passioni, la loro professione e la musica, due poliziotti che lavoravano insieme a Milano Ovest presso la Polizia Stradale, dove hanno dato vita al loro progetto artistico.

