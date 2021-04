Il M5S stacca la spina a Rousseau | sparisce il contributo mensile alla piattaforma di Casaleggio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si parla di mantenimento di piattaforme tecnologiche, ma non viene mai citato. Il M5s ha inviato ai parlamentari il nuovo codice per il trattamento economico. Ecco le novità più importanti: stop alle rendicontazioni, si passa a un forfettario di 2.500 euro divisi in 1.500 da donarecollettività e 1000 verranno versati su un nuovo conto corrente creato dal tesoriere Claudio Cominardi.dunque ildi 300 eurodi Davidea partire dal primo aprile. Nel codice si dice anche che i parlamentari dovranno mettersi in regola con le rendicontazioni arretrate fino a marzo 2021.