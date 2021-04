DAZN regala un mese gratis: vi spieghiamo come ottenerlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i disservizi di domenica scorsa DAZN ha deciso di premiare i propri clienti con un gradito regalo: un mese gratis di abbonamento. DAZN (AdobeStock)Settimana scorsa diversi utenti hanno lamentato dei problemi con l’app in DAZN. In maniera particolare durante la partita Inter-Cagliari. La piattaforma è stata inaccessibile per quasi tutto il pomeriggio di domenica causando enormi disagi ai propri clienti. La stessa azienda britannica ha annunciato subito di aver avviato un’indagine interna per capire le ragioni del problema. Intanto però per DAZN c’era la faccia da salvare con i tanti tifosi delusi dal disservizio. Già nei giorni scorsi la piattaforma aveva promesso un piccolo regalo per i propri utenti, ora però è arrivata la notizia ufficiale. L’azienda regalerà ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i disservizi di domenica scorsaha deciso di premiare i propri clienti con un gradito regalo: undi abbonamento.(AdobeStock)Settimana scorsa diversi utenti hanno lamentato dei problemi con l’app in. In maniera particolare durante la partita Inter-Cagliari. La piattaforma è stata inaccessibile per quasi tutto il pomeriggio di domenica causando enormi disagi ai propri clienti. La stessa azienda britannica ha annunciato subito di aver avviato un’indagine interna per capire le ragioni del problema. Intanto però perc’era la faccia da salvare con i tanti tifosi delusi dal disservizio. Già nei giorni scorsi la piattaforma aveva promesso un piccolo regalo per i propri utenti, ora però è arrivata la notizia ufficiale. L’azienda regalerà ...

PliniusGino : #DAZN dopo i disagi causati domenica scorsa per #InterCagliari, regala a tutti gli abbonati un mese gratis al termi… - mondomobileweb : DAZN regala 1 mese gratis ai clienti coinvolti dal blackout di Domenica 11 Aprile 2021 - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??#Dazn si scusa con i suoi abbonati e per farlo regala un mese gratis a chi ha avuto problemi nella visione di Inter-Cagli… - BombeDiVlad : ??#Dazn si scusa con i suoi abbonati e per farlo regala un mese gratis a chi ha avuto problemi nella visione di Inte… - LucaMarelli72 : @gabbores @DAZN_IT Nemmeno a me funziona il link. Peraltro lo sapevo perfettamente dato che non pago l'abbonamento… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN regala Serie A, le partite di domenica 11 aprile. Classifica: Inter in vetta a +11 Dazn non funziona: ira sui social Alle 15 tengono il passo della capolista Juventus, Napoli e ... Ma la sorte è avversa e un episodio, il braccio in area di Martinez Quarta, regala penalty a Ilicic e ...

Milinkovic: 'Abbraccio da Champions: vogliamo stare in alto' ... una zuccata che regala ai biancocelesti tre punti a tempo quasi scaduto. Proprio il serbo, subito dopo la partita, ha commentato ai microfoni di DAZN la fondamentale vittoria. Verona - Lazio, le ...

Dopo i disservizi di Inter-Cagliari arriva la risposta di Dazn E' arrivata la decisione della tv a pagamento a seguito delle proteste per il malfunzionamento durante la partita di domenica scorsa.

