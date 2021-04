Days Gone su PC a maggio (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi, Sony Interactive Entertainment ha annunciato tramite il PlayStation Blog che l’open-world Days Gone arriverà su Epic Games Store e Steam a maggio. La versione PC sarà impreziosita da una grafica migliorata, supporto per monitor 21:9 ultra-wide, possibilità di utilizzare mouse e tastiera e tutti i contenuti post-lancio usciti su PlayStation 4. Days Gone è un nuovo entusiasmante titolo per Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi, Sony Interactive Entertainment ha annunciato tramite il PlayStation Blog che l’open-worldarriverà su Epic Games Store e Steam a. La versione PC sarà impreziosita da una grafica migliorata, supporto per monitor 21:9 ultra-wide, possibilità di utilizzare mouse e tastiera e tutti i contenuti post-lancio usciti su PlayStation 4.è un nuovo entusiasmante titolo per

Advertising

FCafici : RT @PlayStationIT: Dai un primo sguardo al gameplay di #DaysGone su PC, incluso il supporto per monitor 21:9 ultra-wide. In arrivo il 18 ma… - tech_gamingit : Days Gone su PC: Data di uscita annunciata - oOShinobi777Oo : Days Gone su PC: Data di uscita annunciata - zazoomblog : Days Gone arriva su PC a maggio - insidetgame : Days Gone su PC a maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone Days Gone: la versione PC ha finalmente una data di uscita! Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare del futuro di Days Gone . Sfortunatamente, da quel che appare dalle parole di Jason Schreier Sony avrebbe cancellato il progetto dedicato al sequel dell'open world di Bend Studios. A tal proposito non abbiamo mai ...

Days Gone per PC ha una data di uscita ufficiale e un nuovo trailer Ecco un primo sguardo alla versione PC di Days Gone e non solo: Sony e Bend Studio hanno annunciato ufficialmente la data di uscita del gioco su Steam ed Epic Games che avverrà il 18 maggio . La notizia di oggi è stata svelata in un nuovo ...

Days Gone arriva su PC! Un’altra esclusiva PlayStation si fa largo su Steam e Epic Games Store Sony Interactive Entertainment annuncia oggi la versione PC di Days Gone. Ebbene sì, un’altra esclusiva PlayStation, quella realizzata da Bend Studio sotto l’ala protettiva dei PlayStation Studios, ...

Days Gone ha una data di lancio su PC, ecco il trailer con le novità di quest'edizione Torniamo a parlare di Days Gone, stavolta non per la rumorosa vicenda legata al possibile sequel, ma per la versione PC, in arrivo il 18 maggio 2021. Sony ha pubblicato un nuovo trailer che mostra tut ...

Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare del futuro di. Sfortunatamente, da quel che appare dalle parole di Jason Schreier Sony avrebbe cancellato il progetto dedicato al sequel dell'open world di Bend Studios. A tal proposito non abbiamo mai ...Ecco un primo sguardo alla versione PC die non solo: Sony e Bend Studio hanno annunciato ufficialmente la data di uscita del gioco su Steam ed Epic Games che avverrà il 18 maggio . La notizia di oggi è stata svelata in un nuovo ...Sony Interactive Entertainment annuncia oggi la versione PC di Days Gone. Ebbene sì, un’altra esclusiva PlayStation, quella realizzata da Bend Studio sotto l’ala protettiva dei PlayStation Studios, ...Torniamo a parlare di Days Gone, stavolta non per la rumorosa vicenda legata al possibile sequel, ma per la versione PC, in arrivo il 18 maggio 2021. Sony ha pubblicato un nuovo trailer che mostra tut ...