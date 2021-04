Contra | “Due-tre anni e il Milan può diventare quello che tutti aspettiamo”

Advertising

PianetaMilan : Ricordate Cosmin #Contra? Ecco le sue parole tra passato, presente e futuro ? - fradefo : @LucianoMoggi Rizzoli ha la stessa valenza e dignità del due di coppe quando regna spade. Ma per stare a galla deve… - Jjgg58344619 : @marifcinter Barella rompe le balle... con i suoi reclami... se fosse un ronaldo... ma due volte contra lukaku... che insolente... -

Ultime Notizie dalla rete : Contra Due

Pianeta Milan

... quando Nanu fa partire un invitante cross per Taremi: l'iraniano non ci pensavolte e insacca ... Cosmin, osservatore tecnico UEFA Guarda tutti i Man of the Match ufficiali di UEFA Champions ......"Spesspem", citando il motto di san Paolo, che " a suo avviso " "può essere ritradotto nel nostro tempo con le parole 'essere speranza' per 'dare speranza'". Quindi, il riferimento a"...Cosmin Contra, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso durante la Talk sul profilo Twitch dell’AC Milan, ospite di Lorenzo Lollo e di Mauro Suma.Un violento incidente stradale è accaduto poco fa a Foggia, su via San Severo, incrocio con via Iconavetere. A entrare in collisione una Toyota Yaris e una Fiat Punto: il conducente della prima auto è ...