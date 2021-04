**Carceri: violenza a Rebibbia, detenuta in aula ribadisce accuse contro agenti penitenziari** (2) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Secondo l'accusa, i due agenti avrebbero fatto uso della forza nei confronti della detenuta, attestando in maniera falsa quanto avvenuto, riportando nella successiva relazione di servizio fatti risultati non veritieri, come l'aggressione della detenuta nei confronti della poliziotta in realtà mai avvenuta, e omettendone altri. La prossima udienza è fissata per il 10 giugno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Secondo l'accusa, i dueavrebbero fatto uso della forza nei confronti della, attestando in maniera falsa quanto avvenuto, riportando nella successiva relazione di servizio fatti risultati non veritieri, come l'aggressione dellanei confronti della poliziotta in realtà mai avvenuta, e omettendone altri. La prossima udienza è fissata per il 10 giugno.

Ultime Notizie dalla rete : **Carceri violenza "Carceri siano luoghi di riabilitazione e non teatri di violenza" Auspichiamo interventi risolutivi e degni di attenzione, affinché le carceri siano luoghi di riabilitazione educativa e non teatri di violenza con condannabili escalation di fenomeni aggressivi ", ...

TRAPANI, POLIZIOTTO DEL CARCERE ALL'OSPEDALE DOPO L'AGGRESSIONE DI UN DETENUTO Basta! Servono interventi urgenti per frenare la spirale di violenza che caratterizza le carceri siciliane". Solidarietà all'Agente ferito arriva anche da Donato Capece, segretario generale del SAPPE:...

Carceri, la Liguria sempre più da "bollino rosso": a Sanremo detenuto aggredisce agente con un coltello artigianale Il giovane marocchino prima ha ingiuriato l'agente e poi ha cercato di colpirlo. Il Sappe sottolinea anche che è in corso da martedì una protesta di 200 detenuti e ciò "non è da sottovalutare affinché ...

