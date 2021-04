Brobbey spaventa, Dzeko fa volare Fonseca: il film di Roma - Ajax (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma pareggia 1 - 1 contro l'Ajax. Dopo il vantaggio olandese di Brobbey, arriva il gol di Dzeko. Giallorossi in semifinale di Europa League Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Lapareggia 1 - 1 contro l'. Dopo il vantaggio olandese di, arriva il gol di. Giallorossi in semifinale di Europa League

Ultime Notizie dalla rete : Brobbey spaventa Brobbey spaventa, Dzeko fa volare Fonseca: il film di Roma - Ajax La Roma pareggia 1 - 1 contro l'Ajax. Dopo il vantaggio olandese di Brobbey, arriva il gol di Dzeko. Giallorossi in semifinale di Europa League

Ajax - Roma 1 - 2: l'impresa che riscatta l'Italia e Fonseca L'Ajax spinge a più non posso, ma trova un fantastico Pau Lopez che chiude su Brobbey e che para su ... Stavolta la botta è dell'Ajax che non spaventa più e la Roma cacciando la palla in avanti la porta ...

Roma in semifinale di Europa League! Brobbey spaventa, Dzeko risolve: 1-1 con l’Ajax, ora lo United SECONDO TEMPO – Nella ripresa, però, la strada di Fonseca si fa subito in salita. Perché ten Haag capisce che deve cambiare qualcosa e inserisce Brobbey al posto di Antony. Il giovane attaccante ...

Brobbey spaventa la Roma, Raiola l'aveva proposto alla Juve! E i tifosi sui social applaudono... Mino Raiola, magari, nell'ultimo tour torinese non avrà menzionato Brian Brobbey, ma è certo che si tratti di un nome spendibile per tutti e a ...

