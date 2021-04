Atletico Madrid, per Simeone i guai non finiscono più (Di giovedì 15 aprile 2021) Mano pesante dell’Uefa con l’Atletico Madrid in seguito agli episodi del match con il Chelsea: squalificato Savic, ammenda per Simeone Prosegue il periodo non semplice per l’Atletico Madrid, uscito dalla Champions League e in un periodo non particolarmente positivo neppure in campionato. La Liga, che sembrava fuori discussione a un certo punto della stagione, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Mano pesante dell’Uefa con l’in seguito agli episodi del match con il Chelsea: squalificato Savic, ammenda perProsegue il periodo non semplice per l’, uscito dalla Champions League e in un periodo non particolarmente positivo neppure in campionato. La Liga, che sembrava fuori discussione a un certo punto della stagione, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #UCL | Le sanzioni dell'UEFA per Savic e l'Atletico Madrid dopo la gara contro il Chelsea - serieAnews_com : ?? #Atletico, che stangata dall'#Uefa ?? ancora problemi per #Simeone - MehScia : RT @SandroSca: Presenze in semifinale Champions ultime 10 stagioni: Real Madrid 8 Bayern Monaco 7 Barcellona 4 Chelsea-Atletico Madrid 3 J… - ajmoliveira96 : lacazette sevilla e gerard moreno atletico madrid, a #laliga precisava - MCalcioNews : Sanzioni dell'UEFA all'Atletico Madrid, c'è anche una squalifica per 4 turni -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid DIRETTA/ Manchester United Granada (risultato 1 - 0) video streaming tv: gol di Cavani! ... roboante 3 - 2 a Old Trafford per poi ottenere un 2 - 1 al San Mamès, nella stagione di una finale persa contro l'Atletico Madrid. (agg. di Claudio Franceschini) MANCHESTER UNITED GRANADA: RISULTATO ...

Juve: ecco la strategia per Morata - Top News Ed è su questo punto che la Juve sta lavorando con l' Atletico Madrid . Il giocatore spagnolo ha più volte rivelato di voler rimanere a Torino ma la Juve vuole tenerlo solo se ci sono le condizioni ...

Real Madrid, dal rischio eliminazione alla rinascita Il Real Madrid è stato ad un passo dal punto più basso degli ultimi decenni, ma ha saputo riprendersi e ora tenta la doppietta.

DIRETTA/ Manchester United Granada (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Cavani! Diretta Manchester United Granada. Streaming video e tv del match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...

... roboante 3 - 2 a Old Trafford per poi ottenere un 2 - 1 al San Mamès, nella stagione di una finale persa contro l'. (agg. di Claudio Franceschini) MANCHESTER UNITED GRANADA: RISULTATO ...Ed è su questo punto che la Juve sta lavorando con l'. Il giocatore spagnolo ha più volte rivelato di voler rimanere a Torino ma la Juve vuole tenerlo solo se ci sono le condizioni ...Il Real Madrid è stato ad un passo dal punto più basso degli ultimi decenni, ma ha saputo riprendersi e ora tenta la doppietta.Diretta Manchester United Granada. Streaming video e tv del match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...