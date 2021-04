Agricoltura, Filiera Italia:sfide future riguardano tutta filiera (Di giovedì 15 aprile 2021) Le sfide future del settore agroalimentare, dal recovery fund alla transizione verde, non riguardano una singola fase ma l'intera filiera agricola e agroalimentare Italiana. A sottolinearlo è Luigi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Ledel settore agroalimentare, dal recovery fund alla transizione verde, nonuna singola fase ma l'interaagricola e agroalimentarena. A sottolinearlo è Luigi ...

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Filiera Agricoltura, Filiera Italia:sfide future riguardano tutta filiera Filiera Italia nasce due anni fa. E ora rappresenta una realtà ben radicata. "Quando l'abbiamo pensato, i vertici di Coldiretti e anche io, non pensavamo mai che in due anni sarebbe cresciuta e ...

Gelata straordinaria nei frutteti del Saluzzese, Bongioanni: "Si garantisca il 40% delle perdite" "Si tratta di un danno enorme, che mette a rischio una filiera e non solo i produttori. Parliamo di ... chiedo che nel Recovery Fund venga inserito un progetto di sostegno all'agricoltura km0, per ...

Roma, 15 apr. (askanews) - Le sfide future del settore agroalimentare, dal recovery fund alla transizione verde, non riguardano una singola fase ma ...

Senza agroecologia non c’è transizione ecologica. Basta incentivi ambientalmente dannosi La Coalizione Cambia la Terra – un progetto voluto da FederBio assieme a Legambiente, Lipu, Medici per l’Ambiente, Slow Food e WWF e sostenuto da alcune ...

