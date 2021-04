(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Da più di un anno Patrickè imprigionato ingiustamente in Egitto con l’accusa assurda di propaganda sovversiva, sottoposto a condizioni durissime e ingiuste. Ieri il messaggio a tutti coloro che hanno a cuore la sua vicenda: “ancora resistendo”. Patrick non molla, nonostante tutto. Ed è per questo che anche noi continueremo a chiedere giustizia per questo giovane ragazzo che con coraggio ha scelto di lottare per il rispetto dei diritti umani nel suo Paese”. Così l’ex ministra Teresa(foto), parlamentare di Italia Viva, annunciando che, dopo il sostegno alla petizione che chiedeva di rendereun cittadino italiano, oggi in Senato voterà “con convinzione” laperla, ritenendola “un gesto simbolico ma importantissimo, per ...

Advertising

Lopinionista : Zaki, Bellanova: “Voterò la mozione per concedergli la cittadinanza” - TV7Benevento : Egitto: Bellanova, 'sì convinto a cittadinanza a Zaki, grazie Segre'... - PoliticaNewsNow : Cittadinanza Patrick Zaki, Bellanova (IV): 'Domani in Senato voterò con convinzione la mozione, un gesto simbolico… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Bellanova

la Repubblica

...al Senato ho votato convintamente la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick. ... Lo scrive Teresadi Iv su Fb. "Questo giovane studente, imprigionato in modo iniquo per ...E dopo il sostegno alla petizione che chiedeva di rendereun cittadino italiano, domani in ... Lo scrive in un post su Facebook, la senatrice di Italia Viva, TeresaCosì l’ex ministra Teresa Bellanova (foto), parlamentare di Italia Viva, annunciando che, dopo il sostegno alla petizione che chiedeva di rendere Zaki un cittadino italiano, oggi in Senato voterà “con ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "In aula al Senato ho votato convintamente la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. E voglio ringraziare la senatrice Segre per aver scelto, nonost ...