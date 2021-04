Vitalizio a Formigoni, Gomez a La7: “Fa orrore restituirlo a un condannato per corruzione. Alimenta la sfiducia nella classe politica” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ripristino del Vitalizio a Roberto Formigoni? Al di là della questione relativa al diritto, Alimenta veramente la sfiducia nella nostra classe politica. È evidente che il segnale agli occhi dei cittadini è devastante“. È il commento pronunciato a “Tagadà” (La7) dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, al ripristino del Vitalizio all’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, così come stabilito ieri dalla commissione contenziosa del Senato. Gomez spiega: “Questa commissione, composta da un esponente di Forza Italia e da due della Lega, ha deciso di restituire il Vitalizio a Formigoni, attualmente agli arresti domiciliari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ripristino dela Roberto? Al di là della questione relativa al diritto,veramente lanostra. È evidente che il segnale agli occhi dei cittadini è devastante“. È il commento pronunciato a “Tagadà” (La7) dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter, al ripristino delall’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto, così come stabilito ieri dalla commissione contenziosa del Senato.spiega: “Questa commissione, composta da un esponente di Forza Italia e da due della Lega, ha deciso di restituire il, attualmente agli arresti domiciliari, ...

Advertising

fattoquotidiano : LA CASTA SENZA VERGOGNA - La commissione contenziosa del Senato, presieduta da Caliendo (Fi), ha deciso di ripristi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Aprile: Derubano la Sanità e vincono il vitalizio. Formigoni e Del Turco - PaolaTavernaM5S : Gli italiani che ogni giorno lavorano e cercano di arrivare a fine mese ringraziano di cuore Caliendo, Pillon e Ric… - magomugo1965 : RT @Marco_dreams: A Formigoni, condannato in via definitiva per aver rubato soldi allo Stato e alla Regione Lombardia, viene restituito il… - Ros30624997 : @MinistroEconom1 Strano paese il nostro ( minuscola voluta ). Approvato il vitalizio a Formigoni , condannato come ladro . -