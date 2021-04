Thunder Force, la commedia ha conquistato gli utenti Netflix: il motivo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il film di produzione americana “Thunder Force” sta sbancando sulla piattaforma Netflix. Ecco i motivi dietro il clamoroso successo La piattaforma Netflix offre agli abbonati tantissimi film e serie in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il film di produzione americana “” sta sbancando sulla piattaforma. Ecco i motivi dietro il clamoroso successo La piattaformaoffre agli abbonati tantissimi film e serie in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

Dasscinemag : #ThunderForce rimane un prodotto d’intrattenimento senza pretese, se non quelle di alleggerire la giornata per un’o… - hejclifford : adesso sto guardando thunder force su netflix e fa pisciare dal ridere - Andrea_Peduzzi : Nuovo appuntamento settimanale col cinema ma, soprattutto, con gli insulti a quel gran raccomandato di Falcon. - RollingStoneita : Dalla coppia (sprecata) Melissa McCarthy e Octavia Spencer al nonsense della trama. Dai cattivi che non funzionano… - AlessioBucci2 : #ThunderForce è il nuovo #SuperHero movie di #Netflix con #MelissaMcCarthy e #OctaviaSpencer… -