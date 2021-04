The Forgotten City: nuovo trailer per la mod di Skyrim che diventa un gioco completo – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) The Forgotten City, la famosa mod di Skyrim, diventa un gioco completo per PC e console: ecco il nuovo trailer ufficiale.. Il publisher Dear Villagers e lo sviluppatore Modern Storyteller hanno rilasciato un nuovo trailer, tramite IGN USA come potete vedere qui sopra, per The Forgotten City. Si tratta di un gioco basato sull’omonima mod di The Elder Scrolls Skyrim, in arrivo la prossima estate su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La mod è stata scaricata più di due milioni di volte e il gioco completo è ancora più promettente. … ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) The, la famosa mod diunper PC e: ecco ilufficiale.. Il publisher Dear Villagers e lo sviluppatore Modern Storyteller hanno rilasciato un, tramite IGN USA come potete vedere qui sopra, per The. Si tratta di unbasato sull’omonima mod di The Elder Scrolls, in arrivo la prossima estate su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La mod è stata scaricata più di due milioni di volte e ilè ancora più promettente. … ...

